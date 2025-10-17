Нижегородец сжег грузовик знакомого из-за старой обиды

По данным следствия, вечером 8 октября 42-летний местный житель, будучи пьяным, подошёл к припаркованному у дома на улице Путейской грузовику марки «Валдай». Он открыл водительскую дверь, вылил на сиденье дизельное топливо и поджёг салон. Огонь быстро распространился, и машина полностью сгорела. Восстановлению она не подлежит. В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний неработающий мужчина. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что решился на поджог из-за давнего конфликта с владельцем автомобиля.