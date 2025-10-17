Сотрудница банка в Воронеже лишилась миллиона рублей в инвестиционной схеме

Сотрудница одного из крупных банков стала жертвой инвестиционных мошенников, потеряв около 1 миллиона рублей. 39-летняя ведущий специалист технической поддержки обратилась в полицию после того, как осознала, что стала участником финансовой схемы.
По информации ГУ МВД по региону, женщина откликнулась на предложение анонимного «инвестиционного куратора» из мессенджера, который обещал высокий доход от операций с акциями. Мошенник убедил ее установить приложение и начать переводить деньги на указанные реквизиты.
Первое время схема работала правдоподобно — женщине даже удалось вывести часть средств, что создало иллюзию реального заработка. Однако затем последовали требования увеличить инвестиции. Поддавшись уговорам, она взяла несколько кредитов и заняла денег у знакомых.
Осознание обмана пришло, когда потерпевшая попыталась вывести остаток средств. Мошенники потребовали внести страховой взнос и найти «доверенное лицо» с высоким кредитным рейтингом. После этого женщина обратилась в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа в крупном размере). Полиция предупреждает граждан о необходимости проверять законность финансовых операций и не доверять деньги непроверенным лицам.