Причиной пожара на подстанции в Самарской области железная дорога называет стороннее вмешательство

Возгорание произошло 16 октября в 17:35 (MSK+1). В результате происшествия никто не пострадал. Задержек в движении пассажирских и пригородных поездов не было. Куйбышевская железная дорога отмечает, что вопрос об обеспечении электроснабжением сторонних потребителей, которые были обесточены в результате происшествия, полностью решен.