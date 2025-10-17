Бастрыкин взял под контроль дело о смерти ребенка в интернате Башкирии

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин контролирует дело о гибели 13-летнего мальчика-инвалида в детском доме-интернате. Председатель СК потребовал от руководителя СУ по РБ подготовить уже второй доклад по этому уголовному делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.