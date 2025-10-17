Бастрыкин взял под контроль дело о смерти ребенка в интернате Башкирии

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин контролирует дело о гибели 13-летнего мальчика-инвалида в детском доме-интернате. Председатель СК потребовал от руководителя СУ по РБ подготовить уже второй доклад по этому уголовному делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
В январе 2022 года тело ребенка с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено на территории учреждения. Приемная мама мальчика опубликовала видеообращение, в котором выразила несогласие с ходом расследования.
«Обратившаяся полагает, что мальчик подвергся жестокому избиению, и его смерть носит криминальный характер. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.