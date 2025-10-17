Суд заключил под стражу водителя, спровоцировавшего ДТП с двумя погибшими в Уфе

В Уфе заключили под стражу 27-летнего водителя, который обвиняется в массовой аварии со смертельным исходом. Согласно решению суда, мера пресечения будет действовать до 15 декабря 2025 года. При вынесении решения суд учел позицию районной прокуратуры.
По данным следствия, авария произошла утром 15 октября на перекрестке улиц Уфимское шоссе и Новоженова. В ДТП участвовало 12 транспортных средств, включая два большегруза. В результате столкновения два человека погибли на месте, а несколько пострадавших были госпитализированы.
— Расследование этого уголовного дела ведется под контролем прокуратуры Республики Башкортостан, — добавили в надзорном ведомстве.
