Суд заключил под стражу водителя, спровоцировавшего ДТП с двумя погибшими в Уфе

По данным следствия, авария произошла утром 15 октября на перекрестке улиц Уфимское шоссе и Новоженова. В ДТП участвовало 12 транспортных средств, включая два большегруза. В результате столкновения два человека погибли на месте, а несколько пострадавших были госпитализированы.