В Крыму сохраняется угроза обвалов в гроте на «Тропе Голицына»

В Крыму сохраняется угроза дальнейших обвалов в гроте на эколого-просветительском маршруте «Тропа Голицына». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерстве экологии и природных ресурсов.
Как сообщалось ранее, об обрушении скалы над популярным туристическим маршрутом «Тропа Голицына» стало известно в субботу, 11 октября. В тот день на полуостров обрушились дожди. Вода подмыла горную породу, и один из кусков рухнул на скальную дорожку на пути к гроту Голицына. Отмечалось, что опасный участок огорожен. Здесь установлены предупреждающие таблички и запрещен проход.
В Минприроды отметили, что участок обследовала организация, которая специализируется на проведении высотных работ. Специалисты пришли к выводу о том, что участок опасен для прохождения туристов. Как пояснили в министерстве, имеется угроза дальнейших обвалов.
«Часть камней еще свисает и видны множественные трещины в породе на своде скалы над тропой», — добавили в ведомстве.
К устранению завалов планируют привлечь специализированные организации, имеющие допуск к опасным работам.