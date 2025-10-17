Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму сохраняется угроза обвалов в гроте на «Тропе Голицына»

Там установлены предупреждающие таблички и запрещен проход.

Источник: пресс-служба Минприроды Крыма

В Крыму сохраняется угроза дальнейших обвалов в гроте на эколого-просветительском маршруте «Тропа Голицына». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерстве экологии и природных ресурсов.

Как сообщалось ранее, об обрушении скалы над популярным туристическим маршрутом «Тропа Голицына» стало известно в субботу, 11 октября. В тот день на полуостров обрушились дожди. Вода подмыла горную породу, и один из кусков рухнул на скальную дорожку на пути к гроту Голицына. Отмечалось, что опасный участок огорожен. Здесь установлены предупреждающие таблички и запрещен проход.

В Минприроды отметили, что участок обследовала организация, которая специализируется на проведении высотных работ. Специалисты пришли к выводу о том, что участок опасен для прохождения туристов. Как пояснили в министерстве, имеется угроза дальнейших обвалов.

«Часть камней еще свисает и видны множественные трещины в породе на своде скалы над тропой», — добавили в ведомстве.

К устранению завалов планируют привлечь специализированные организации, имеющие допуск к опасным работам.