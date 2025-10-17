В Крыму сохраняется угроза обвалов в гроте на «Тропе Голицына»

Как сообщалось ранее, об обрушении скалы над популярным туристическим маршрутом «Тропа Голицына» стало известно в субботу, 11 октября. В тот день на полуостров обрушились дожди. Вода подмыла горную породу, и один из кусков рухнул на скальную дорожку на пути к гроту Голицына. Отмечалось, что опасный участок огорожен. Здесь установлены предупреждающие таблички и запрещен проход.