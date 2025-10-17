Башкирское предприятие оштрафовали за загрязнение реки Буй

Предприятие «Николь-Пак», расположенное в Учалинском районе Башкирии, было оштрафовано на 150 тысяч рублей за сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Буй. Об этом сообщила республиканская прокуратура.
Проверка надзорных органов выявила, что завод нарушал природоохранное законодательство. В результате и юридическое лицо, и ответственный инженер были привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил водопользования.
Руководителю организации внесли официальное представление с требованием устранить все выявленные нарушения. После этого на предприятии были приняты меры по организации дополнительной очистки промышленных стоков.
