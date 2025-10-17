Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 17 октября

По предварительным данным, в пятницу утром, 17 октября, по причине несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение трех автомобилей. Речь идет про Nissan, Ford, Opel. В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машин — технические повреждения.