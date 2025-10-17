Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 17 октября

Три автомобиля столкнулись на МКАД в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 17 октября. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУДВ Мингорисполкома.

По предварительным данным, в пятницу утром, 17 октября, по причине несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение трех автомобилей. Речь идет про Nissan, Ford, Opel. В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машин — технические повреждения.

Тем временем СК озвучил подробности пожара на СТО в Минске: «40-летний слесарь погиб, 48-летний коллега — в больнице».

Ранее мы писали, что в Польше подросток напал на белорусов, а его отцу грозит 10 лет заключения.