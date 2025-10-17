Экс-глава курской Корпорации развития не признал вину в хищении 152 млн рублей

По версии следствия, в июле 2023 года генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин совместно со своими заместителями Игорем Грабиным и Дмитрием Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Андреем Воловиковым ООО «КТК сервис» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость выполняемых работ. В дальнейшем они в составе организованной группы похитили более чем 152 млн рублей.