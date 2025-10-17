В Уфе суд арестовал виновника резонансной аварии с двумя погибшими.

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения 27-летнему водителю грузовика «Шахман», который устроил массовую аварию с двумя погибшими. Предварительно, у большегруза отказали тормоза, и он «собрал» 11 автомобилей. В результате два человека — мужчина и женщина, погибли на месте, еще трое пострадавших, в том числе водитель «Шахмана», были госпитализированы.