В Уфе суд арестовал виновника резонансной аварии с двумя погибшими.

Источник: Объединенная пресс-служба судов РБ

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения 27-летнему водителю грузовика «Шахман», который устроил массовую аварию с двумя погибшими. Предварительно, у большегруза отказали тормоза, и он «собрал» 11 автомобилей. В результате два человека — мужчина и женщина, погибли на месте, еще трое пострадавших, в том числе водитель «Шахмана», были госпитализированы.

Следствие выяснило, что виновник аварии не имел российского водительского удостоверения необходимой категории для управления большегрузом и работал неофициально.

Он пробудет в СИЗО до 15 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Расследование уголовного дела продолжается.