В стиле 90-х. Разборки в Петербурге закончились похищением бизнесмена

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 15 октября были задержаны четверо подозреваемых — выходцев из Чечни, Армении и Грузии. Один из них — Автандил Мутошвили по кличке «Гелани», близкий к вору в законе Ике Гальскому (Ираклий Булискерия), пишет «Фонтанка». Эти имена уже мелькали в криминальных сводках в 2023 году, когда в одном из отелей на Обводном канале бандиты что-то не поделили во время застолья и устроили массовую драку со стрельбой. Гелани получил год и семь месяцев тюрьмы, а после отсидки вышел и сблизился с 40-летним Турпалом Ахмедхановым по кличке «Спартак».