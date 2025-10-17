В стиле 90-х. Разборки в Петербурге закончились похищением бизнесмена

В Петербурге сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и росгвардейцами задержали четверых подозреваемых в похищении бизнесмена и вымогательстве у него денег. История напоминает эпоху 1990-х годов, когда подобные методы бандиты использовали при «решении вопросов» с коммерсантами.
За долги брата.
По версии следствия, 22 сентября петербургскому предпринимателю поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины. Звонивший настойчиво требовал личной встречи и назначил «стрелку» в одном из ресторанов быстрого питания, расположенном во Всеволожске.
Когда бизнесмен прибыл на место встречи, его ожидали около десяти «братков». Собравшись вокруг него, они выдвинули неожиданное обвинение: якобы его брат задолжал внушительную сумму в 2,4 миллиона рублей. Однако возникла серьёзная проблема — найти самого брата вымогатели не смогли, поэтому решили взыскать долг с его родственника.
Ошеломлённый такой новостью предприниматель сначала категорически отказался выплачивать чужие долги. Но под давлением угроз и запугивания был вынужден попросить время на сбор требуемой суммы. Не желая мириться с ситуацией, бизнесмен решил действовать и задействовал свои связи в криминальных кругах.
Через некоторое время была организована новая встреча в престижном ресторане «Царский двор», расположенном на Бассейной улице. На этот раз за столом переговоров собрались не только первоначальные вымогатели, но и представители «крыши» самого предпринимателя. Ситуация развивалась по всем канонам криминальных разборок, характерных для лихих 90-х годов.
В ходе переговоров бизнесмену предложили отдать в два раза меньше первоначально озвученной суммы, однако он отказался. Тогда в адрес мужчины прозвучали угрозы увеличить долг в два раза, а в случае отказа пообещали физические увечья ему и его семье. Потом «решальщики» начали настаивать, чтобы предприниматель переоформил на них свой «Мерседес». Они запихнули мужчину в машину и поехали к нему домой за документами. Отобрав бумаги, они сели в иномарку и скрылись в неизвестном направлении. После этого бизнесмен все-таки решился написать заявление в полицию.
Бандиты со стажем.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 15 октября были задержаны четверо подозреваемых — выходцев из Чечни, Армении и Грузии. Один из них — Автандил Мутошвили по кличке «Гелани», близкий к вору в законе Ике Гальскому (Ираклий Булискерия), пишет «Фонтанка». Эти имена уже мелькали в криминальных сводках в 2023 году, когда в одном из отелей на Обводном канале бандиты что-то не поделили во время застолья и устроили массовую драку со стрельбой. Гелани получил год и семь месяцев тюрьмы, а после отсидки вышел и сблизился с 40-летним Турпалом Ахмедхановым по кличке «Спартак».
В феврале 2021 года суд приговорил Ахмедханова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вместе с ним под суд попали ещё восемь человек. По данным следствия, Ахмедханов создал преступную группировку, в которую вовлек своих земляков. Преступники специализировались на вымогательствах у водителей такси. Примечательно, что жертвами банды становились исключительно трудовые мигранты — это делалось намеренно, поскольку считалось, что они вряд ли станут обращаться в правоохранительные органы и писать заявления. Уже в тюрьме Ахмедханов подписал контракт и отправился в зону СВО, откуда целым и невредимым вернулся в Петербург.
Сейчас задержанным вменяют разбой и похищение человека. У Гелани во время обыска был обнаружен пистолет с глушителем, поэтому не исключено ожидать новых эпизодов по делу «решальщиков».