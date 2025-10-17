Жителя Ростовской области осудили на 14 лет за попытку диверсии на железной дороге

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который планировал совершить диверсию на железнодорожной инфраструктуре. Как установили оперативники и следователи, мужчина из Матвеево-Курганского района действовал по заданию украинских спецслужб.
Получив информацию о прохождении военного эшелона с техникой и горючим для нужд российской армии, он планировал поджечь оборудование железнодорожной сигнализации. Это должно было создать аварию и сход поезда с рельсов.
Реализовать свой преступный замысел дончанин не успел. Его задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Суд признал его виновным в покушении на диверсию и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года из которых он проведет в тюрьме. Приговор еще не вступил в законную силу.