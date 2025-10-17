Жителя Ростовской области осудили на 14 лет за попытку диверсии на железной дороге

Реализовать свой преступный замысел дончанин не успел. Его задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Суд признал его виновным в покушении на диверсию и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года из которых он проведет в тюрьме. Приговор еще не вступил в законную силу.