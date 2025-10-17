Ричмонд
Жителя Ростовской области осудили на 14 лет за попытку диверсии на железной дороге

Дончанин пытался поджечь оборудование железнодорожной сигнализации.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который планировал совершить диверсию на железнодорожной инфраструктуре. Как установили оперативники и следователи, мужчина из Матвеево-Курганского района действовал по заданию украинских спецслужб.

Получив информацию о прохождении военного эшелона с техникой и горючим для нужд российской армии, он планировал поджечь оборудование железнодорожной сигнализации. Это должно было создать аварию и сход поезда с рельсов.

Реализовать свой преступный замысел дончанин не успел. Его задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Суд признал его виновным в покушении на диверсию и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года из которых он проведет в тюрьме. Приговор еще не вступил в законную силу.