Водитель автобуса, протаранившего остановку и машины на Ленинском, получил срок

После этого автобус выехал в «карман», врезался в припаркованные Volkswagen Scirocco, Skoda Fabia и Skoda Rapid, выскочил на газон, затем — на тротуар. Там, снеся металлическое ограждение, он врезался в автобусную остановку и сбил находившуюся на ней 77-летнюю женщину. Затем МАЗ выскочил на проезжую часть Ленинского проспекта и врезался в автобус ЛиАЗ.