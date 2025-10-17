Водитель автобуса, протаранившего остановку и машины на Ленинском, получил срок

Авария, напомним, произошла около 15:20 28 февраля на Ленинском проспекте. Как сообщает 17 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Гюльмет Гюльмагомедов управлял на основании путевого листа технически исправным автобусом МАЗ перевозчика «Домтрансавто» и следовал по маршруту № 147. Он ехал по Ленинскому от Московского проспекта в сторону Варшавской улицы и на перекрестке с последней стал поворачивать налево на скорости около 5 км/ч.
Во время маневра водитель утратил контроль над автобусом, выехал на встречную полосу и столкнулся со стоявшим на светофоре Hongqi H5. От удара легковую столкнуло с Ford Focus, который поворачивал направо с Варшавской в «карман» Ленинского, а «Форд» — с припаркованными KIA Rio, Hyundai Palisade, Volkswagen Polo, Skoda Fabia и Nissan Qashqai.
После этого автобус выехал в «карман», врезался в припаркованные Volkswagen Scirocco, Skoda Fabia и Skoda Rapid, выскочил на газон, затем — на тротуар. Там, снеся металлическое ограждение, он врезался в автобусную остановку и сбил находившуюся на ней 77-летнюю женщину. Затем МАЗ выскочил на проезжую часть Ленинского проспекта и врезался в автобус ЛиАЗ.
В результате ДТП попавшая под автобус женщина от полученных травм скончалась на месте. Момент ДТП попал на камеры наблюдения, «Фонтанка» публиковала полную запись произошедшего. О водителе автобуса известно, что его общий водительский стаж — больше 16 лет, а в «Домтрансавто» он работал с 2022 года.
В пресс-службе перевозчика отмечали, что перед выходом на рейс он прошел медицинский контроль, а режим труда и отдыха был соблюден. Сам мужчина рассказывал, что не помнит произошедшее. Говорилось о возможном недомогании.
Гюльмагомедов полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим. В последнем слове он настаивал, что остановить автобус было невозможно. Дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор просил дать ему 2 года колонии-поселения с лишением прав на 2 года и 11 месяцев. Представитель потерпевших — назначить максимально строгое наказание.
Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на вождение на 2 года.