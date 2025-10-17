В Волжском арестованы молодые люди, забившие насмерть безногого ветерана СВО

— Используя носок, поместили в него металлический предмет по типу рыболовного грузила, соорудив тем самым хлыст по типу «нагайки», которым Иманов нанес не менее 10 ударов в область головы, туловища и конечностей военнослужащего, а затем, взяв обрешетку, нанес ею не менее 3 ударов в область головы и туловища лежащему на полу потерпевшему, после чего покинул квартиру, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.