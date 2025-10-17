Ричмонд
Суд не отпустил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина по УДО

Куйбышевский райсуд Омска отказал бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Омского областного суда.

Ходатайство адвоката осужденного экс-мэра отклонено. Постановление пока не вступило в законную силу, поэтому оно может быть обжаловано.

Напомним, бывший глава Нижнего Новгорода был арестован в 2017 году, после чего осужден на десять лет колонии за взятки и участие в похищении человека. Сейчас Олег Сорокин отбывает наказание в исправительной колонии № 6 в Омске.

Ранее потерпевший Александр Новоселов, которого в 2004 году вывозили в лес, рассказал журналистам, что будет возражать против досрочного освобождения Олега Сорокина.