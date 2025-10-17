Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму

Инцидент произошел на 22-ом километре поселка городского типа Октябрьское Красногвардейского района. Мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал.
«По предварительным данным, мужчина перебегал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не убедившись при этом в отсутствии движущегося в непосредственной близости поезда. Машинист состава подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, мужчина смертельно травмирован», — говорится в сообщении.
Материалы, собранные в ходе проверки, будут переданы в следственные органы, уточнили в пресс-службе.
9 сентября под Симферополем 14-летний школьник из поселка Гвардейское погиб, переходя железнодорожные пути в необорудованном для этого месте.