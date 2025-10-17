Появилось видео стрельбы по подземному переходу в Омске

Омские правоохранители сообщили в пятницу, 17 октября 2025 года, что нашли подозреваемого, который разбил один из пролетов стеклянного ограждения подземного пешеходного перехода в центре города.
"К произошедшему причастен один из посетителей бара неподалеку. Сотрудники уголовного розыска ОП № 10 УМД России по городу Омску и оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Омску установили личность нарушителя и задержали по месту жительства.
Фигуранта доставили в отдел полиции, где 18-летний житель Ленинского округа рассказал, что пришел с приятелем в развлекательное заведение и принес с собой пневматический пистолет. На улице начал стрелять по стеклам перехода. Когда одно из них разбилось, решил уйти", — рассказали силовики.
Как отмечается, разбитый стеклянный пролет стоит 40 тысяч рублей.
Пистолет, по данным правоохранителей, изъят и направлен на баллистическое исследование. Задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отношении молодого человека, как сообщается, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.
На видео, опубликованном пресс-службой УМВД по Омской области, показано, как молодой человек стреляет в сторону подземного пешеходного перехода на Любинском проспекте в Омске. В беседе с правоохранителями подозреваемый сообщил, что стрелял еще и в стену бара, где отдыхал. Молодой человек извинился перед омичами и сказал, что больше такое не повторится.