В Омске в результате ДТП с грузовиком пострадали пять человек

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Honda двигался по улице Б. Хмельницкого. На регулируемом перекрёстке с улицей Омской он выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком МАЗ, которым управлял 42-летний мужчина. Грузовой автомобиль двигался по улице Омской в направлении улицы Шебалдина.