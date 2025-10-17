Ричмонд
В Омске в результате ДТП с грузовиком пострадали пять человек

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Источник: УМВД России по Омской области

В пятницу, 17 октября, в 06:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с пострадавшими.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Honda двигался по улице Б. Хмельницкого. На регулируемом перекрёстке с улицей Омской он выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком МАЗ, которым управлял 42-летний мужчина. Грузовой автомобиль двигался по улице Омской в направлении улицы Шебалдина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры — 55-, 45-, 43- и 24-летняя женщины — с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.