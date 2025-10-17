«Забыл велосипед на месте преступления»: вместо покупки электроники в магазине мужчина заехал к соседям

44-летняя жительница Ангарска сообщила в полицию о краже с ее дачного участка в Усольском районе. Неизвестный проник в дом и похитил электротехнику. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Приехав на место, оперативники обнаружила на участке подозрительный велосипед, который мог принадлежать преступнику, — уточнили в пресс-службе полиции.
Проведя беседу с возможными свидетелями и изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. Он уже успел продать украденные вещи. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».
