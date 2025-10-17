Ричмонд
«Забыл велосипед на месте преступления»: вместо покупки электроники в магазине мужчина заехал к соседям

В Усольском районе 42-летний житель украл электроприборы из чужого дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

44-летняя жительница Ангарска сообщила в полицию о краже с ее дачного участка в Усольском районе. Неизвестный проник в дом и похитил электротехнику. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Приехав на место, оперативники обнаружила на участке подозрительный велосипед, который мог принадлежать преступнику, — уточнили в пресс-службе полиции.

Проведя беседу с возможными свидетелями и изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. Он уже успел продать украденные вещи. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре менеджер пункта выдачи заказов воровала вещи из посылок при отправке их на склад.