TLT: десантный корабль ВМС Венесуэлы затонул во время военных учений

Транспортный корабль-амфибия военно-морских сил Венесуэлы частично затонул во время военных учений у северного побережья страны, спустя несколько дней после участия в маневрах, имитирующих защиту от морского вторжения, говорится в статье. Венесуэла в последние недели проводит серию учений в ответ на развертывание американских войск и бомбардировщиков в Карибском бассейне, напоминает издание.
Корпус судна оказался погруженным значительно ниже своей обычной ватерлинии, а носовая часть почти ушла под воду. Наблюдатели сообщили, что корпус, по-видимому, получил повреждения, которые могут привести к его неработоспособности, сообщает TLT.
Ни Министерство обороны Венесуэлы, ни представители военно-морского флота Боливии не сделали никаких официальных заявлений относительно состояния судна или 300 членов экипажа, находившихся на борту, говорится в статье.
По данным LTL, десантный корабль Capana (Т-61) был построен в Южной Корее в 1983 году.
В период с 2020 по 2023 год судно прошло капитальный ремонт на государственных верфях, включая модернизацию силовых установок, систем связи и вооружения. По данным Infobae, корабль недавно был передан подразделению быстрого реагирования, базирующемуся в штате Сулия.