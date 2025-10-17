Ричмонд
TLT: десантный корабль ВМС Венесуэлы затонул во время военных учений

Судно село на мель во время прибрежного маневра, что привело к затоплению носовой части и потере плавучести. Об этом пишет онлайн-издание The Latin Times со ссылкой на латиноамериканскую газету Infobae.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Транспортный корабль-амфибия военно-морских сил Венесуэлы частично затонул во время военных учений у северного побережья страны, спустя несколько дней после участия в маневрах, имитирующих защиту от морского вторжения, говорится в статье. Венесуэла в последние недели проводит серию учений в ответ на развертывание американских войск и бомбардировщиков в Карибском бассейне, напоминает издание.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как десантный корабль класса Capana накренился и погружается в воду недалеко от города Пуэрто-Кумаребо (штат Фалькон).

Корпус судна оказался погруженным значительно ниже своей обычной ватерлинии, а носовая часть почти ушла под воду. Наблюдатели сообщили, что корпус, по-видимому, получил повреждения, которые могут привести к его неработоспособности, сообщает TLT.

Ни Министерство обороны Венесуэлы, ни представители военно-морского флота Боливии не сделали никаких официальных заявлений относительно состояния судна или 300 членов экипажа, находившихся на борту, говорится в статье.

По данным LTL, десантный корабль Capana (Т-61) был построен в Южной Корее в 1983 году.

На вооружении Венесуэлы он находится с 1984 года и является одним из четырех десантных кораблей класса Capana-Alligator, способных перевозить танки, транспортные средства и войска, сообщает специализированное военное издание Pucará Defensa.

В период с 2020 по 2023 год судно прошло капитальный ремонт на государственных верфях, включая модернизацию силовых установок, систем связи и вооружения. По данным Infobae, корабль недавно был передан подразделению быстрого реагирования, базирующемуся в штате Сулия.