В Воронеже задержан рецидивист, сорвавший золотую цепочку с посетительницы кафе

По данным следствия, инцидент произошел в ночное время. Во время отдыха в заведении между потерпевшей и другим посетителем возник конфликт. Проходивший мимо мужчина воспользовался ситуацией: он толкнул женщину, сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся с места преступления.