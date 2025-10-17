В Воронеже задержан рецидивист, сорвавший золотую цепочку с посетительницы кафе

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в ограблении 52-летней посетительницы одного из кафе на улице Кирова в Воронеже. Им оказался 27-летний местный житель, ранее уже имевший судимости. Об этом 17 октября сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным следствия, инцидент произошел в ночное время. Во время отдыха в заведении между потерпевшей и другим посетителем возник конфликт. Проходивший мимо мужчина воспользовался ситуацией: он толкнул женщину, сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся с места преступления.
Оперативники, изучив записи с камер видеонаблюдения, достаточно быстро установили личность подозреваемого. В ходе допроса 27-летний фигурант полностью признал свою вину и пояснил, что похищенное украшение он успел сдать в один из городских ломбардов.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.