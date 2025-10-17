В Воронеже водитель выплатил долг по штрафам в 253 тысячи рублей

В Воронежской области на выезде из города по курской трассе сотрудники Госавтоинспекции по ориентировке судебных приставов остановили автомобиль Hyundai Solaris 2014 года выпуска. Его водитель за последнее время 201 раз нарушил правила дорожного движения, за что получил штрафы на общую сумму в 253 тысячи рублей.