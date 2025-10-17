В Черняховске пьяный мужчина изнасиловал девушку, которой ещё не исполнилось 18

В Черняховске пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает областной суд.
18 апреля возле дома на улице Победы 31-летний мужчина схватил девушку, которая сказала, что ей ещё не исполнилось 18 лет. Он потребовал от неё молчать и не сопротивляться, а затем отвёл в свою квартиру, где совершил преступление против половой неприкосновенности.
На судебном заседании подозреваемый не признал вину и заявил, что пострадавшая его оклеветала. Против него возбудили дело по п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и по п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозами, совершённые в отношении несовершеннолетней»).
Суд назначил мужчине 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и четыре месяца. Приговор не вступил в законную силу.