В Черняховске пьяный мужчина изнасиловал девушку, которой ещё не исполнилось 18

18 апреля возле дома на улице Победы 31-летний мужчина схватил девушку, которая сказала, что ей ещё не исполнилось 18 лет. Он потребовал от неё молчать и не сопротивляться, а затем отвёл в свою квартиру, где совершил преступление против половой неприкосновенности.