В Черняховске пьяный мужчина изнасиловал девушку, которой ещё не исполнилось 18

Суд отправил обвиняемого в колонию строгого режима на 12 лет.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает областной суд.

18 апреля возле дома на улице Победы 31-летний мужчина схватил девушку, которая сказала, что ей ещё не исполнилось 18 лет. Он потребовал от неё молчать и не сопротивляться, а затем отвёл в свою квартиру, где совершил преступление против половой неприкосновенности.

На судебном заседании подозреваемый не признал вину и заявил, что пострадавшая его оклеветала. Против него возбудили дело по п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и по п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозами, совершённые в отношении несовершеннолетней»).

Суд назначил мужчине 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и четыре месяца. Приговор не вступил в законную силу.