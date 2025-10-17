На Кубани задержали прихожанина, который заказал двух пасторов

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из ФСБ России задержали подозреваемого в организации покушения на убийство по найму. За расправу над двумя руководителями религиозных организаций Краснодарского края он намеревался заплатить миллион рублей», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, «бывший прихожанин разочаровался в деятельности христианских общин, приверженцем которых он являлся».
«По причине религиозной ненависти и нетерпимости злоумышленник начал планировать заказное убийство двух пасторов», — добавила Волк.
Подчеркивается, что о замысле стало известно оперативникам, дальнейшая операция проходила под их контролем. В качестве задатка мужчина перевел предполагаемому киллеру 30 тысяч рублей, была организована инсценировка убийства одной из жертв — «об исполнении заказа сообщили инициатору преступления и в качестве доказательства предоставили фотографии».
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, мужчина арестован.