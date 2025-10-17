На Кубани задержали прихожанина, который заказал двух пасторов

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из ФСБ России задержали подозреваемого в организации покушения на убийство по найму. За расправу над двумя руководителями религиозных организаций Краснодарского края он намеревался заплатить миллион рублей», — говорится в сообщении.