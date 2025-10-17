Ричмонд
Водитель КамАЗа сбил насмерть велосипедиста в Старом Кировске Омска

Трагедия случилась на улице Семиреченской.

Омские правоохранители сообщили в пятницу, 17 октября 2025 года, что около 15.15 часов в Кировском административном округе случилось ДТП с летальным исходом.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля “КамАЗ” мужчина 1993 г.р., двигаясь по ул. Семиреченской, в районе строения № 132 допустил наезд на велосипедиста, двигающегося по правой обочине», — передает ведомство.

Как сообщается, велосипедист, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.