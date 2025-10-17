Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске бывшим топ-менеджерам банка продлили арест за взятку в 14 млн

Они останутся под стражей до 25 ноября 2025 года.

Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения для двух бывших топ-менеджеров банка, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Они останутся под стражей до 25 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, экс-банкиры получили более 13,7 млн рублей за содействие в оформлении кредитной линии на 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса.

Обвиняемые просили изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на сотрудничество со следствием. Суд оставил их под стражей, согласившись с позицией прокуратуры.