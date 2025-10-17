Ричмонд
Воронежец получил условный срок за перевод 900 рублей экстремистам

Мужчина знал о незаконной деятельности организации, а также о том, что деньги идут на её финансирование.

Источник: Аргументы и факты

Житель Железнодорожного района получил три года лишения свободы условно за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда в четверг, 16 октября.

В период с августа по октябрь 2021 года мужчина, находясь у себя дома, неоднократно осуществлял переводы денежных средств через сайт некоммерческой организации «ФБК»*. Суммарно воронежец профинансировал экстремистов на 900 рублей.

Мужчина знал о незаконной деятельности организации, а также о том, что деньги идут на её финансирование. Его признали виновным в сборе средств для обеспечения деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

* «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.