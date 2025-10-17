ФСБ задержала петербуржца за лжеминирование учреждения Минобороны РФ

Сотрудники Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области задержали мужчину из Петербурга. Его заподозрили в лжеминировании одного из военных научных учреждений Министерства обороны РФ на территории Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.