ФСБ задержала петербуржца за лжеминирование учреждения Минобороны РФ

Сотрудники Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области задержали мужчину из Петербурга. Его заподозрили в лжеминировании одного из военных научных учреждений Министерства обороны РФ на территории Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
— В отношении горожанина возбудили уголовное дело по второй части статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении.
Разбирательство продолжается. Если петербуржцу предъявят обвинение, то ему будет грозить, например, штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.