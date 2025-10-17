Ричмонд
ФСБ задержала петербуржца за лжеминирование учреждения Минобороны РФ

Подозреваемому в заведомо ложном сообщении об акте терроризма избрали меру пресечения.

Источник: Управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области задержали мужчину из Петербурга. Его заподозрили в лжеминировании одного из военных научных учреждений Министерства обороны РФ на территории Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

— В отношении горожанина возбудили уголовное дело по второй части статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении.

Разбирательство продолжается. Если петербуржцу предъявят обвинение, то ему будет грозить, например, штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.