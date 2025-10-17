В Ревде грузовик не смог проехать под мостом и уронил цистерну

В Ревде на улице Республиканской, 61, произошло необычное ДТП. Водитель грузовика Renault не рассчитал высоту моста и зацепился за него цистерной. В итоге она опрокинулась (благо была пустая), перегородив остальным участникам движения проезд. В аварии никто не пострадал.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции по Свердловской области.
— Проводится осмотр, фиксация обстоятельств произошедшего и установление всех причин и условий ДТП. По результатам освидетельствования 44-летний водитель трезв, — уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Остальным участникам движения настоятельно рекомендуют выбирать пока пути объезда.
Госавтоинспекция также напоминает водителям грузового транспорта о необходимости планирования маршрута и уточнения параметров искусственных сооружений.