В Ревде грузовик не смог проехать под мостом и уронил цистерну

В Ревде грузовик зацепился цистерной за мост и устроил ДТП.

Источник: Свердловская Госавтоинспекция

В Ревде на улице Республиканской, 61, произошло необычное ДТП. Водитель грузовика Renault не рассчитал высоту моста и зацепился за него цистерной. В итоге она опрокинулась (благо была пустая), перегородив остальным участникам движения проезд. В аварии никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции по Свердловской области.

— Проводится осмотр, фиксация обстоятельств произошедшего и установление всех причин и условий ДТП. По результатам освидетельствования 44-летний водитель трезв, — уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Остальным участникам движения настоятельно рекомендуют выбирать пока пути объезда.

Госавтоинспекция также напоминает водителям грузового транспорта о необходимости планирования маршрута и уточнения параметров искусственных сооружений.