В Ревде грузовик не смог проехать под мостом и уронил цистерну

В Ревде на улице Республиканской, 61, произошло необычное ДТП. Водитель грузовика Renault не рассчитал высоту моста и зацепился за него цистерной. В итоге она опрокинулась (благо была пустая), перегородив остальным участникам движения проезд. В аварии никто не пострадал.