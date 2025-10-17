Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель сбил женщину с 3-летней девочкой на пешеходном переходе

Обе пострадавшие находятся в больнице.

Источник: ГАИ Новосибирска

В Новосибирске водитель за рулём «Киа Рио» сбил женщину с 3-летним ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

Предварительно установлено, что авария произошла в Заельцовском районе города. Мужчина при повороте направо на регулируемом перекрёстке совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения.

Обеих пострадавших доставили в больницу. Характер их травм — пока неизвестен. Все обстоятельства ДТП выясняются.