В Новосибирске водитель сбил женщину с 3-летней девочкой на пешеходном переходе

В Новосибирске водитель за рулём «Киа Рио» сбил женщину с 3-летним ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.
Предварительно установлено, что авария произошла в Заельцовском районе города. Мужчина при повороте направо на регулируемом перекрёстке совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения.
Обеих пострадавших доставили в больницу. Характер их травм — пока неизвестен. Все обстоятельства ДТП выясняются.