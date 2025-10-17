Суд решил. Обвиненного во взятках экс-главу ГАИ лишили имущества на 50 млн

В прокуратуре региона в декабре 2024 в сообщении о передаче дела в суд сообщалось: глава областной Госавтоинспекции оказывал покровительство руководителю коммерческой организации, занимавшейся перевозкой крупногабаритных грузов. За что получил от него, в частности, стройматериалы на сумму более 2,5 млн рублей — они пригодились для возведения торгово-сервисного пункта обслуживания автомобилей на участке, принадлежавшем родственнику Степанова. Позже на него и был оформлен возведенный на территории Городищенского объект.