Суд решил. Обвиненного во взятках экс-главу ГАИ лишили имущества на 50 млн

Волгоградский облсуд лишил экс-главу региональной Госавтоинспекции Александра Степанова последней надежды на то, что он сможет сохранить хотя бы часть нажитого непосильным трудом. Все имущество, которое было приобретено высокопоставленным полицейским на неподтвержденные доходы, изъято в доход государства. Его стоимость — около 50 млн рублей. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».
Карьера под откос.
Подкосил этот взлет скандал с певицей Анет Сай. Девушка приехала в Волгоград, чтобы принять участие в фестивале #ТриЧетыре летом 2023 года. И неосмотрительно выложила в сеть «покатушки» на полицейской машине с мигалками в аэропорт — она опаздывала на самолет, и правоохранители оказали ей любезность.
Народ возмутился, в главке, который тогда возглавлял Дмитрий Вельможко, начали проверку. Некоторое время спустя стало известно об увольнении двух высокопоставленных сотрудников ведомства — начальника регионального УГИБДД Александра Степанова и врио начальника МВД Волгограда Алексея Климова.
Отставки связали с громким скандалом. Однако позже стало известно — Степанов стал фигурантом уголовного дела, следствие подозревает его во взяточничестве.
Остались ни с чем.
В иске прокуратуры об изъятии имущества уже бывшего полицейского говорилось: с 2020-го по 2023-й годы Александр Степанов и его родственники сумели приобрести три грузовика, три легковых автомобиля и автомойку для грузовых автомобилей. Общая стоимость имущества составила более 49 млн рублей. Подтвердить законность получения данных средств семья не смогла.
В карман экс-главы регионального УГИБДД заглянул Краснооктябрьский райсуд. И удовлетворил иск надзорного органа. Однако ответчик обжаловал его в апелляционной инстанции, надеясь сохранить нажитое. Но ожидания его не оправдались — Волгоградский облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе.
В результате Степанов потерял и автомойку, и легковые автомобили, в числе которых была иномарка Toyota Land Cruiser, и тягачи с полуприцепами и рефрижераторными установками.
Семья осталась практически ни с чем.
Но это еще полбеды. Беда в том, что Самого Степанова обвиняют еще и в двух уголовных преступлениях. И если его вина будет доказана, ему грозит немалый срок.
Уголовное дело.
Уголовное дело в отношении бывшего полицейского возбуждено по двум статьям УК РФ — части 6 статьи 290 — «Получение взятки в особо крупном размере», и части 2 статьи 174.1 — «Легализация имущества в крупном размере, приобретенного в результате совершения преступления».
В прокуратуре региона в декабре 2024 в сообщении о передаче дела в суд сообщалось: глава областной Госавтоинспекции оказывал покровительство руководителю коммерческой организации, занимавшейся перевозкой крупногабаритных грузов. За что получил от него, в частности, стройматериалы на сумму более 2,5 млн рублей — они пригодились для возведения торгово-сервисного пункта обслуживания автомобилей на участке, принадлежавшем родственнику Степанова. Позже на него и был оформлен возведенный на территории Городищенского объект.
В уголовном деле разбирается Красноармейский районный суд Волгограда.