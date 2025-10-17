В одном из округов Прикамья из-за гибели урожая ввели режим ЧС

Из-за переувлажнения почвы на сельхозугодиях округа в августе-сентябре этого года часть урожая поразил грибок, вышедшая на уборку техника вязла в полях. Администрация округа признала ситуацию чрезвычайной на уровне муниципалитета с 12:00 15 октября. Гибель урожая сельскохозяйственных культур зафиксировали на площади более 100 га.