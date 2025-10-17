Ричмонд
В одном из округов Прикамья из-за гибели урожая ввели режим ЧС

В заготовку кормов и уборку урожая вмешались неблагоприятные условия.

Источник: Комсомольская правда

В Большесосновском муниципальном округе Прикамья на заготовку кормов и уборку урожая повлияли неблагоприятные погодные условия. Местные власти признали сложившуюся ситуацию чрезвычайной.

Из-за переувлажнения почвы на сельхозугодиях округа в августе-сентябре этого года часть урожая поразил грибок, вышедшая на уборку техника вязла в полях. Администрация округа признала ситуацию чрезвычайной на уровне муниципалитета с 12:00 15 октября. Гибель урожая сельскохозяйственных культур зафиксировали на площади более 100 га.

Окружные власти создали специальную комиссию для оценки состояния полей и планирования посева культур, которые погибли из-за неблагоприятных погодных условий.