162 тонны замазученного грунта вывезли с площадки временного накопления в Анапе

С площадки в хуторе Воскресенском продолжают вывозить песок на утилизацию.

Источник: оперштаб Краснодарского края

В Анапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. 16 октября с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском вывезли 162 тонны загрязненного грунта, состоящего из замазученных водорослей и фрагментов нефтепродуктов, собранных в Анапе и Темрюкском районе.

Площадка используется исключительно для быстрой сортировки собранного песка, после чего грунт отправляется на специализированные предприятия для утилизации, исключая длительное хранение на территории муниципалитета.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, 16 октября на площадку поступило 108 тонн загрязненного песка. После вывоза более 162 тонн отсортированного грунта, на площадке осталось 592 тонны песка.