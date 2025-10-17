162 тонны замазученного грунта вывезли с площадки временного накопления в Анапе

В Анапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. 16 октября с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском вывезли 162 тонны загрязненного грунта, состоящего из замазученных водорослей и фрагментов нефтепродуктов, собранных в Анапе и Темрюкском районе.