Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение трамваев в 3-м Крутицком переулке восстановлено

Трамваи четырех маршрутов в 3-м Крутицком пер. ходят в штатном режиме, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Восстановлено движение трамваев в 3-м Крутицком пер.», — отметили в Дептрансе.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в районе остановки «Метро Пролетарская» по техническим причинам задерживались трамваи А, № 12, 38 и 43.