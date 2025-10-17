Движение трамваев в 3-м Крутицком переулке восстановлено

«Восстановлено движение трамваев в 3-м Крутицком пер.», — отметили в Дептрансе.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в районе остановки «Метро Пролетарская» по техническим причинам задерживались трамваи А, № 12, 38 и 43.
Трамваи четырех маршрутов в 3-м Крутицком пер. ходят в штатном режиме, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Восстановлено движение трамваев в 3-м Крутицком пер.», — отметили в Дептрансе.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в районе остановки «Метро Пролетарская» по техническим причинам задерживались трамваи А, № 12, 38 и 43.