440 нелегальных мигрантов выдворили из Воронежской области

Интересно, что если в этом году из России в родные страны вернулись 440 нарушителей, то в прошлом году за аналогичный период было выдворено 330 незаконных мигрантов. Большинство нарушителей изначально приехали в Воронежскую область из стран Средней Азии, однако нашлись и незаконные мигранты из Египта, Марокко, Судана, Мали, Конго и Кубы.