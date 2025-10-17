Ричмонд
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе «Северный поток», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии.

«На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить», — говорится в постановлении суда, которое огласил судья Дариуш Лубовский.

Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней.

