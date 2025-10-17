Польский суд освободил подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Ранее в пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии.
«На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить», — говорится в постановлении суда, которое огласил судья Дариуш Лубовский.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней.
