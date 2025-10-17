В Нязепетровске вдова участника СВО потеряла почти 3 млн рублей из-за мошенников

В Нязепетровске вдова участника специальной военной операции перевела мошенникам почти 3 млн рублей. 25-летню девушку обманули злоумышленники, представившиеся сослуживцами ее погибшего мужа и сотрудниками силовых ведомств. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Сначала вдвое позвонил позвонил мужчина, который представился боевым товарищем ее мужа. Он сказал, что мошенники заполучили данные семей военнослужащих, и теперь на ее имя оформляется кредит. Далее к разговору подключились псевдосотрудники силового ведомства и Росфинмониторинга.
— Злоумышленники убедили женщину перевести деньги с детского счета на «специальный счет» для отмены якобы оформляемого на ее имя кредита, — пояснили в полиции. — Они посоветовали жертве вывести деньги якобы на приобретение жилья. Через риелторское агентство девушка получила два миллиона рублей и перевела их мошенникам.
После этого аферисты потребовали еще миллион рублей. Женщина смогла собрать и перевести 700 тысяч, но когда отказалась ехать в Сочи за недостающей суммой, мошенники прервали общение. Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.