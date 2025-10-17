Бастрыкин проконтролирует расследование дела об удержании петербуржца в рехабе

В Санкт-Петербурге разгорелся неординарный семейный конфликт, привлекший внимание Следственного комитета. Жителя города, по заявлению его бывшей жены, незаконно удерживают в частном реабилитационном центре. Женщина, отчаявшись добиться справедливости, обратилась напрямую в Информационный центр СК России.
По ее словам, причиной заточения стал давний конфликт между ее экс-супругом и семьей его сестры. Родственница, как утверждает заявительница, необоснованно обвинила брата в употреблении запрещенных веществ, что послужило предлогом для его принудительного помещения в клинику в Ленинградской области. Многочисленные попытки женщины вызволить бывшего мужа и привлечь внимание властей не увенчались успехом, и ее обращения оставались без должной реакции. Как сообщает издание «Петербург2», именно это вынудило ее обратиться в федеральное ведомство.
Ситуация кардинально изменилась, когда глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
— Он поручил руководителям следственных управлений по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Павлу Выменцу и Сергею Сазину, предоставить подробный доклад о всех обстоятельствах, — передает издание.
Региональные подразделения СК уже проводят процессуальные проверки по изложенным фактам, а центральный аппарат контролирует их ход. Следователям предстоит выяснить, действительно ли мужчину удерживали незаконно, и дать правовую оценку действиям всех участников этой запутанной истории.