Бастрыкин проконтролирует расследование дела об удержании петербуржца в рехабе

По ее словам, причиной заточения стал давний конфликт между ее экс-супругом и семьей его сестры. Родственница, как утверждает заявительница, необоснованно обвинила брата в употреблении запрещенных веществ, что послужило предлогом для его принудительного помещения в клинику в Ленинградской области. Многочисленные попытки женщины вызволить бывшего мужа и привлечь внимание властей не увенчались успехом, и ее обращения оставались без должной реакции. Как сообщает издание «Петербург2», именно это вынудило ее обратиться в федеральное ведомство.