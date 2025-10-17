Бастрыкин поручил доложить о смерти ребенка-инвалида в интернате в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовных дел по факту смерти 13-летнего ребенка-инвалида в детском доме-интернате в Башкирии. Поводом стало видеообращение жительницы республики, выразившей несогласие с ходом выяснения обстоятельств смерти ее приемного сына.
Как сообщает информационный центр СКР, инцидент произошел в январе 2022 года, когда тело ребенка с многочисленными травмами обнаружили на территории учреждения. Приемная мать считает, что мальчика жестоко избили, и его смерть носит криминальный характер. Женщина отмечает неполноту и затяжной характер расследования.
В Следкоме Башкирии начали расследовалось уголовное дело, которое уже направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Параллельно расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Бастрыкин поручил руководителю СК республики Владимиру Архангельскому доложить о результатах расследования с учетом доводов, озвученных в видеообращении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
