В Иваново задержали зампреда областного правительства Антона Арсеньева

В Иваново силовики задержали зампреда правительства региона Антона Арсеньева, который курирует областное здравоохранение.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Заместитель председателя правительства Ивановской области, директор регионального департамента здравоохранения Антон Арсеньев был задержан сегодня правоохранителями. Об этом сообщают телеграм-канал Baza и телеканал РЕН ТВ.

По информации Baza, интерес силовиков к Арсеньеву связан с подозрениями во взяточничестве. Как уточняет РЕН ТВ, Антон Арсеньев возглавляет департамент здравоохранения Ивановской области с апреля прошлого года. До назначения на эту должность он работал заведующим отделением в одной из больниц, а также занимал пост заместителя главного врача по медицинской части в клинике «РЖД-Медицина».

Ивановский портал «Кстати.news» пишет, что чиновник ранее уже привлекался к ответственности. По данным издания, в 2019 году, в период работы врачом в городской больнице № 3, Арсеньев был признан виновным в получении взятки в размере 10 тысяч рублей от студента за оформление фиктивного диагноза. Тогда суд назначил ему штраф в 20 тысяч рублей по статье о мелком взяточничестве.