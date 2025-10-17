В Иваново задержали зампреда областного правительства Антона Арсеньева

Ивановский портал «Кстати.news» пишет, что чиновник ранее уже привлекался к ответственности. По данным издания, в 2019 году, в период работы врачом в городской больнице № 3, Арсеньев был признан виновным в получении взятки в размере 10 тысяч рублей от студента за оформление фиктивного диагноза. Тогда суд назначил ему штраф в 20 тысяч рублей по статье о мелком взяточничестве.