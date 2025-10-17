В Екатеринбурге возбудили дело против «дочки» «Облкоммунэнерго»

«В Екатеринбурге представители АО “Объединенная теплоснабжающая компания” с 2021 по сентябрь 2025 года, злоупотребляя доверием при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа с АО “Уралсевергаз”, похитили у последней имущество на сумму порядка 10 миллионов рублей. Имена представителей АО “Объединенная теплоснабжающая компания” пока остаются неизвестными. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе группы, в крупном размере)», — сказал собеседник.