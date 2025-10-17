В Екатеринбурге возбудили дело против «дочки» «Облкоммунэнерго»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело против представителей АО «Объединенная теплоснабжающая компания» («ОТСК») о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО «Уралсевергаз» при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
«В Екатеринбурге представители АО “Объединенная теплоснабжающая компания” с 2021 по сентябрь 2025 года, злоупотребляя доверием при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа с АО “Уралсевергаз”, похитили у последней имущество на сумму порядка 10 миллионов рублей. Имена представителей АО “Объединенная теплоснабжающая компания” пока остаются неизвестными. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе группы, в крупном размере)», — сказал собеседник.
АО «ОТСК» является дочерней компанией АО «Облкоммунэнерго», чьи активы, принадлежащие уральскому коммунальному холдингу «Корпорация СТС», 10 октября были обращены в доход государства решением Ленинского районного суда Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры.
«Уралсевергаз» входит в структуру «Роснефти».
Бенефициар «Корпорации СТС» Алексей Бобров, председатель ее правления Татьяна Черных и бывший гендиректор «ОТСК» Антон Боликов сейчас находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, им вменяется хищение субсидий, выделенных правительством региона. Вместе с ними по делу проходит бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Фигуранты своей вины не признают.