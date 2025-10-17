В Минске 16-летний подросток получил уголовное дело, продав билеты по объявлению. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«16-летний студент несколько раз продал одни и те же билеты на фестиваль», — сказано в сообщении.
В милицию Фрунзенского района обратились жители Минска, купившие через интернет билеты на фестиваль, однако попасть на него так и не смогли. Сотрудники милиции выяснили, что минчане стали жертвами мошенничества, которое организовал 16-летний учащийся колледжа.
В милиции пояснили: у несовершеннолетнего было два настоящих билета, которые он выиграл, а затем решил продать в интернете.
«Однако объявление не удалил и реализовал эти же билеты повторно — уже другим покупателям», — привели подробности в пресс-службе.
Кроме того, по аналогичной схеме студент продал еще два билета, которые принадлежали сестре. В итоге в день мероприятия четверо из восьми покупателей, пришедших позже, не смогли пройти на площадку и пошли в милицию. Подросток признал вину, возместил потерпевшим причиненный ущерб. В отношении него было заведено уголовное дело по факту мошенничества.
