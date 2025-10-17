В Минске 16-летний подросток получил уголовное дело, продав билеты по объявлению

Кроме того, по аналогичной схеме студент продал еще два билета, которые принадлежали сестре. В итоге в день мероприятия четверо из восьми покупателей, пришедших позже, не смогли пройти на площадку и пошли в милицию. Подросток признал вину, возместил потерпевшим причиненный ущерб. В отношении него было заведено уголовное дело по факту мошенничества.