Двоих жильцов удалось спасти из задымленного подъезда в Нижнеудинске

Днем 16 октября в Нижнеудинске спокойствие жителей дома на улице Масловского было нарушено появлением едкого дыма в подъезде. Тревожный сигнал не заставил себя ждать — на место прибыли пожарные.
— Пока четверо жильцов успели выбраться самостоятельно, двое оказались в огненной ловушке, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Семь сотрудников газодымозащитной службы проникли на горящие этажи несмотря на плотное задымление и вывели людей. Огонь охватил шесть квадратных метров. Причиной пожара, как выяснили дознаватели, стала неисправность электропроводки.
