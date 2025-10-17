Ричмонд
Двоих жильцов удалось спасти из задымленного подъезда в Нижнеудинске

Причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 16 октября в Нижнеудинске спокойствие жителей дома на улице Масловского было нарушено появлением едкого дыма в подъезде. Тревожный сигнал не заставил себя ждать — на место прибыли пожарные.

— Пока четверо жильцов успели выбраться самостоятельно, двое оказались в огненной ловушке, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Семь сотрудников газодымозащитной службы проникли на горящие этажи несмотря на плотное задымление и вывели людей. Огонь охватил шесть квадратных метров. Причиной пожара, как выяснили дознаватели, стала неисправность электропроводки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два жителя Иркутской области умерли от клещевого энцефалита. Всего за лето за медицинской помощью обратились 16 807 человек, которых укусили клещи.