Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе и Темрюкском районе не нашли новых выбросов мазута

На побережье Анапы и Темрюкского района не нашли новых пятен нефтепродуктов с 15 по 17 октября.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

В Анапе и Темрюкском районе не нашли новых выбросов мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ежедневный мониторинг проводили на побережье с 15 по 17 октября. По его результатам новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что 162 тонны замазученного грунта вывезли с площадки временного накопления в Анапе. Песок продолжают направлять на утилизацию. После вывоза более 162 тонн отсортированного грунта на площадке осталось 592 тонны песка.