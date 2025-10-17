В Анапе и Темрюкском районе не нашли новых выбросов мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ежедневный мониторинг проводили на побережье с 15 по 17 октября. По его результатам новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что 162 тонны замазученного грунта вывезли с площадки временного накопления в Анапе. Песок продолжают направлять на утилизацию. После вывоза более 162 тонн отсортированного грунта на площадке осталось 592 тонны песка.