Суд в Уфе арестовал начальника отдела госжилнадзора Башкирии

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, в июле 2024 года фигурант уголовного дела, будучи в сговоре с председателем и другими должностными лицами госкомитета, получил от руководителя некой компании-подрядчика 200 тыс. руб. «за организацию беспрепятственного подписания и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и иным предъявляемым законом требованиям». Посредником получения взятки выступил начальник организационно-контрольного отдела госкомитета, полагают в СКР.