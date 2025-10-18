В Молдове ликвидирована крупная международная преступная группа

В результате проведения следственных мероприятий было установлено, что на территории Молдовы действует хорошо организованная преступная группа, в отношении которой имеются обоснованные подозрения в ее причастности к совершению широкого спектра преступлений, в частности, к организации нелегальной миграции граждан стран Юго-Восточной Азии.