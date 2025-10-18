В Молдове ликвидирована крупная международная преступная группа

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на организации нелегальной миграции, международного наркотрафика, шантажа и вымогательства пресечена в Молдове силами Пограничной полиции под руководством прокуратуры Единец, Бричанской прокуратуры и на основе оперативного обмена информацией между пограничными органами Республики Молдова и Румынии.
В результате проведения следственных мероприятий было установлено, что на территории Молдовы действует хорошо организованная преступная группа, в отношении которой имеются обоснованные подозрения в ее причастности к совершению широкого спектра преступлений, в частности, к организации нелегальной миграции граждан стран Юго-Восточной Азии.
Группировка имела четкую внутреннюю иерархию и строгие правила поведения в стиле 1990-х годов.
«Лидеры выбирали доверенных лиц с криминальным прошлым или находящихся в уязвимом положении, которым они поручали четко определенные роли. Преступная деятельность осуществлялась как на территории Республики Молдова, так и в государствах-членах Европейского союза», — уточнили в Погранполиции.
Члены группировки организовали за значительное вознаграждение незаконный въезд, пребывание и транзит мигрантов через территорию Молдовы, а затем способствовали обманному пересечению государственной границы с Румынией, конечными пунктами назначения являлись страны ЕС.
В состав группировки входили несколько лидеров и активных членов, ответственных за вербовку, перевозку и незаконную переправу мигрантов через реку Прут, в том числе с использованием надувных лодок и собственных транспортных средств.
Также установлено, что руководители группировки прибегали к мерам принуждения, угрозам и физическому насилию в отношении членов группировки, не выполнявших поставленные задачи.
На основании собранных доказательств 13 октября 2025 года сотрудники Пограничной полиции провели обыски в домах фигурантов дела. Были изъяты вещественные доказательства, в том числе оружие, боеприпасы, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты.
Задержаны и арестованы на 30 суток трое активных членов преступной группы, в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «создание и руководство организованной преступной группой», «организация незаконной миграции», «шантаж» и «иные преступления». Следствие продолжается.