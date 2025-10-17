Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На окраине Омска «КамАЗ» насмерть сбил велосипедиста

Трагедия произошла в Кировском округе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 17 октября, в Кировском округе Омска произошло ДТП со смертельным исходом — «КамАЗ» сбил велосипедиста.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, трагедия произошла около 15:15 возле дома № 132 по улице Семиреченской. Большегруз налетел на велосипедиста, когда тот ехал по правой обочине. Наезд допустил 32-летний водитель.

В результате аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. Окончательные причины и обстоятельства трагедии выявит проверка.