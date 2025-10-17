На окраине Омска «КамАЗ» насмерть сбил велосипедиста

Сегодня днем, 17 октября, в Кировском округе Омска произошло ДТП со смертельным исходом — «КамАЗ» сбил велосипедиста.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, трагедия произошла около 15:15 возле дома № 132 по улице Семиреченской. Большегруз налетел на велосипедиста, когда тот ехал по правой обочине. Наезд допустил 32-летний водитель.
В результате аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. Окончательные причины и обстоятельства трагедии выявит проверка.