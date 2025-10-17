В Казани под «Газелью» у рынка нашли тело мужчины

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили автомобиль, перед передними колесами которого находилось тело погибшего. Бригада скорой помощи констатировала смерть до своего приезда. В настоящее время на месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Причины и точное время наступления смерти предстоит выяснить в ходе расследования.