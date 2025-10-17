Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани под «Газелью» у рынка нашли тело мужчины

Смерть горожанина констатировали на перекрестке улиц Беломорская и Гудованцева.

Источник: Комсомольская правда

В Казани обнаружено тело мужчины под «Газелью» в районе рынка на перекрестке улиц Беломорская и Гудованцева. Информация о происшествии первоначально появилась в социальных сетях, после чего на место выехали экстренные службы.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили автомобиль, перед передними колесами которого находилось тело погибшего. Бригада скорой помощи констатировала смерть до своего приезда. В настоящее время на месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Причины и точное время наступления смерти предстоит выяснить в ходе расследования.