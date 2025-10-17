«Почти 2,5 года получил свыше 86 000 рублей». Прокуратура сообщила, что в Беларуси экс-директор ЖКХ за взятки строил себе дом

Было установлено, что фигурант с 2020 года работал в должности директора жилищно-коммунального хозяйства. С июня 2023 года он стал первым заместителем директора — главного инженера ЖКХ. В прокуратуре заметили: в период с июля 2021 года по ноябрь 2023 года обвиняемый неоднократно принимал для себя и своих близких от руководителей субподрядных организаций в качестве взятки материальные ценности и выгоды имущественного характера. Это стройматериалы, оборудование, оплата услуг по производству частного дома в Пуховичском районе.