«Почти 2,5 года получил свыше 86 000 рублей». Прокуратура сообщила, что в Беларуси экс-директор ЖКХ за взятки строил себе дом

В Беларуси экс-директор ЖКХ строил себе дом, получив 86 000 рублей взятками. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Минской области.
«Экс-руководитель ЖКХ за взятки строил себе дом: прокуратура Пуховичского района поддержала гособвинение в суде», — заявили в пресс-службе.
Прокуратура Пуховичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении экс-директора жилищно-коммунального хозяйства одного из Минских районов. Ему было инкриминировано получение взятки в особо крупном размере.
Было установлено, что фигурант с 2020 года работал в должности директора жилищно-коммунального хозяйства. С июня 2023 года он стал первым заместителем директора — главного инженера ЖКХ. В прокуратуре заметили: в период с июля 2021 года по ноябрь 2023 года обвиняемый неоднократно принимал для себя и своих близких от руководителей субподрядных организаций в качестве взятки материальные ценности и выгоды имущественного характера. Это стройматериалы, оборудование, оплата услуг по производству частного дома в Пуховичском районе.
В пресс-службе пояснили, что мужчина получал взятки за благоприятное решение вопросов, которые входят в его компетенцию. К примеру, своевременная и первоочередная оплата за выполненные строительные работы субподрядными организациями, беспрепятственное подписание актов выполненных работ.
«Всего за почти 2,5 года экс-руководитель получил в качестве взятки свыше 86 тысяч рублей», — обратили внимание в ведомстве.
Во время судебного заседания обвиняемый признал вину в полном объеме. Полученный преступным путем доход он уплатил доход государства еще на стадии предварительного расследования.
Суд Пуховичского района вынес обвинительный приговор. Экс-директору на основании части 3 статьи 430 Уголовного кодекса было назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему был назначен штраф размере 400 базовых величин, или 16,8 тысячи рублей (в октябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Кроме того, его лишили права занимать должности, которые связаны с с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, на срок пять лет.
Вместе с тем на основании статьи 9 Закона Беларуси «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» мужчина был освобожден от наказания в видео лишения свободы частично сроком на один год.
