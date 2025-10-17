Тело пропавшей в Волгоградской области 4-летней девочки нашли в реке

Ужасная трагедия в Котельниково Волгоградской области: 17 октября 2025 года в реке Аксай Курмоярский обнаружили тело 4-летней девочки. Ранее в городе организовали масштабные поиски с участием полиции, администрации, волонтеров и военнослужащих: малышку надеялись найти живой. По словам мамы, которая прибежала в полицию в слезах, дочь убежала из двора частного дома и пропала. Женщина до этого безуспешно пыталась найти девочку сама, но, отчаявшись, пошла в полицию.